Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Раменском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Раменском столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате травмы получили пять человек, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

Авария случилась у одного из домов на улице Михалевича. По предварительным данным, 66-летний водитель авто при выезде с прилегающей территории столкнулся с микроавтобусом, в салоне которого находились шесть пассажиров.

"В настоящее время четверо пассажиров автобуса, а также водитель легкового автомобиля обратились за медицинской помощью", – рассказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, в пресс-службе подмосковной прокуратуры добавили, что взяли под контроль выяснение обстоятельств ЧП, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее четыре человека пострадали в аварии с четырьмя автомобилями в Стерлитамакском районе Башкирии. После ДТП всех пострадавших доставили в городскую больницу. Среди них – беременная женщина и ребенок.

До этого сообщалось о ДТП на внутренней стороне 76-го километра МКАД. Там столкнулись несколько машин и мотоциклист. В результате аварии пострадал байкер.