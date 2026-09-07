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07 сентября, 18:55

Политика

В Петербурге мужчине дали 10 лет за публикацию видео с оправданием терроризма

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга приговорил Саидамина Рузикулова к 10 годам колонии строгого режима за публикацию видео, в котором он, как признала инстанция, оправдывал терроризм. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что в октябре 2021 года Рузикулов, находясь в Карелии, опубликовал в Сети ролик, в котором содержится оправдание и призывы к деятельности организаций, признанных террористическими и запрещенными в РФ.

Кроме того, суд лишил мужчину на два года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-коммуникационных сетей.

Ранее в Симферополе был задержан местный житель, который оправдывал теракт в "Крокус Сити Холле" и поддерживал удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам в комментариях в интернете. Кроме того, в Сети были найдены записи, в которых мужчина призывал нападать на русских. Он признал свою вину и раскаялся.

Мужчина объяснил, что поддался влиянию идеологии, насаждающей межнациональную рознь, после чтения украинских телеграм-каналов, где часто встречал провокационные видеоролики экстремистского характера. В отношении него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в интернете. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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