Трамп опубликовал карту с Мексикой, Канадой и Кубой в цветах флага США

Фото: AP/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social изображение, на котором Канада, Мексика, Куба, Гренландия и ряд других стран окрашены в цвета американского флага.

На карте также в цвета флага США окрашены некоторые государства Центральной Америки, Карибского региона и Исландия. Публикацию Трамп не сопроводил комментариями.

Кроме того, президент опубликовал несколько карт США, на которых штат Нью-Мексико переименован в Нью-Америку. Раньше он говорил, что поддерживает такую смену названия.

Ранее Трамп на фоне торговых разногласий между Вашингтоном и Оттавой переименовал Мексиканский залив в залив Америки, а озеро Онтарио – в озеро Америка. Кроме того, американский президент сожалел о том, что Ормузский пролив нельзя переименовать в "пролив Трампа".

