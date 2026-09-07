Трамп объявил Луну собственностью США

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Президент США Дональд Трамп объявил, что Луна принадлежит Соединенным Штатам. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети TruthSocial.

Также американский лидер сопроводил свой пост снимком с американским флагом.

Ранее Трамп опубликовал в Truth Social изображения новой формы американских космических войск, вдохновленной фильмом "Звездным десантом". Комплект состоит из кителя, брюк, ремня, фуражки и сапог до колена.

Также на рукаве есть нашивка, напоминающая эмблему офицеров "Звездного флота" из сериала "Звездный путь". При этом президент не уточнил, является ли представленная одежда официальной формой космических сил.