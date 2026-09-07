Глава "Аэрофлота" заявил, что проект закона об овербукинге согласован

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Проект закона об овербукинге согласован, осталось проработать последние детали с точки зрения уровня компенсации пассажирам. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

Он добавил, что все остальные положения документа уже глубоко проработаны и одобрены. Александровский подчеркнул, что будущий закон будет в полной мере учитывать права пассажиров.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство готовится узаконить овербукинг на авиарейсах, руководствуясь защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли.

Министр отмечал, что планируется закрепить широкий выбор компенсаций и разрешить овербукинг только на направлениях с высокой частотой регулярных рейсов.