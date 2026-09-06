06 сентября, 20:42Политика
Средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами России
Фото: mil.ru
Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
Беспилотники были сбиты в воскресенье, 6 сентября, в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, а также над:
- Рязанской областью;
- Тамбовской областью;
- Республикой Крым;
- акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось, что атаке дронов подверглась Рязанская область. В Рязани и Сапожковском округе повреждены жилые дома, а на одном из предприятий произошел пожар. О пострадавших пока не сообщается. На местах ЧП работают оперативные службы, а для отражения налета задействованы силы ПВО и мобильные огневые группы.