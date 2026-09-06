Средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами России

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Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

Беспилотники были сбиты в воскресенье, 6 сентября, в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, а также над:



Рязанской областью;

Тамбовской областью;

Республикой Крым;

акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что атаке дронов подверглась Рязанская область. В Рязани и Сапожковском округе повреждены жилые дома, а на одном из предприятий произошел пожар. О пострадавших пока не сообщается. На местах ЧП работают оперативные службы, а для отражения налета задействованы силы ПВО и мобильные огневые группы.

