06 сентября, 08:20Происшествия
Обломки БПЛА повредили жилой дом в Рязанской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жилой дом в Рязани получил повреждения после падения обломков беспилотника. Еще один жилой дом пострадал в Сапожковском округе, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в МАХ.
"Идет атака вражеских БПЛА на регион", – написал глава области.
На одном из предприятий произошло возгорание. Информации о пострадавших пока не поступало. Оперативные службы работают на местах, для отражения атаки задействованы ПВО и мобильные огневые группы.
Ранее в Советском районе Ростова-на-Дону в результате атаки БПЛА повреждены два многоквартирных дома. Пострадал мальчик, его доставили в больницу. Жильцы эвакуированы, на местах работают экстренные службы.