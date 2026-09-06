Обломки БПЛА повредили жилой дом в Рязанской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом в Рязани получил повреждения после падения обломков беспилотника. Еще один жилой дом пострадал в Сапожковском округе, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в МАХ.

"Идет атака вражеских БПЛА на регион", – написал глава области.

На одном из предприятий произошло возгорание. Информации о пострадавших пока не поступало. Оперативные службы работают на местах, для отражения атаки задействованы ПВО и мобильные огневые группы.

Ранее в Советском районе Ростова-на-Дону в результате атаки БПЛА повреждены два многоквартирных дома. Пострадал мальчик, его доставили в больницу. Жильцы эвакуированы, на местах работают экстренные службы.