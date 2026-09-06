Кравцов заявил, что доля контрольных и проверочных работ не превышает 10% учебного времени

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Контрольные и проверочные работы по всем предметам не занимают более 10% учебного времени. Об этом в интервью ТАСС заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, такой подход позволяет педагогам уделять больше внимания объяснению нового материала.

Глава ведомства подчеркнул, что задача школы – формировать прочные системные знания и навыки, а за учебной нагрузкой ведется постоянный контроль.

Ранее Кравцов объявил о старте месяца профориентации во всех школах страны. В течение почти четырех недель пройдут профориентационные мероприятия, которые дадут старт профориентационной работе в новом учебном году.

Министр отметил, что в школах действует единая модель профориентации, охватывающая более 8,5 миллиона учеников. В проекте "Билет в будущее" со школьниками работают свыше 14 тысяч партнеров.