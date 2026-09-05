Автобусный маршрут № 383 начнет работать на северо-западе Москвы с 6 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Новый районный автобусный маршрут № 383 запустят на северо-западе Москвы с 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Автобусы будут следовать от станции метро "Октябрьское Поле" до проспекта Маршала Жукова. В Дептрансе уточнили, что маршрут запускается в связи с открытием Рублево-Архангельской линии метро, чтобы горожанам было удобнее добираться до станций.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первые пять станций Рублево-Архангельской линии метро в День города, 5 сентября. Новая ветка стала 17-й по счету и получила графитовый цвет.

Протяженность пускового участка составила 8,7 километра. Открытие линии улучшило транспортное обслуживание более 550 тысяч жителей районов Пресненского, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк.

