Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 22:57

Транспорт

Автобусный маршрут № 383 начнет работать на северо-западе Москвы с 6 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Новый районный автобусный маршрут № 383 запустят на северо-западе Москвы с 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Автобусы будут следовать от станции метро "Октябрьское Поле" до проспекта Маршала Жукова. В Дептрансе уточнили, что маршрут запускается в связи с открытием Рублево-Архангельской линии метро, чтобы горожанам было удобнее добираться до станций.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первые пять станций Рублево-Архангельской линии метро в День города, 5 сентября. Новая ветка стала 17-й по счету и получила графитовый цвет.

Протяженность пускового участка составила 8,7 километра. Открытие линии улучшило транспортное обслуживание более 550 тысяч жителей районов Пресненского, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк.

Читайте также


транспортгород

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика