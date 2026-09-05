Учащихся техникума и спецшколы эвакуировали из-за лесного пожара в Оренбуржье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Студентов техникума и воспитанников специальной школы эвакуировали в Соль-Илецком округе Оренбургской области из-за природного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Возгорание произошло в садовом товариществе "Заря". Из-за неблагоприятных погодных условий огонь перекинулся на территорию Соль-Илецкого участкового лесничества.

Уточняется, что эвакуированы 60 человек из Соль-Илецкого индустриально-технологического техникума, а также 22 человека, включая 21 несовершеннолетнего, из специальной школы для мальчиков. Оперативная обстановка контролируется.

Огнеборцы локализуют и ликвидируют возгорание. К работам привлечены 30 специалистов и 18 единиц техники.

Ранее природный пожар произошел в Анапе. Там на площади порядка 10 гектаров загорелся камыш. Позднее огонь приблизился к жилой застройке, но его получилось локализовать.

