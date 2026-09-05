Студенческий форум "Точка диалога: Траектория успеха" прошел в РАНХиГС

Фото: Ольга Нуромская

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 4 сентября прошел студенческий форум "Точка диалога: Траектория успеха". Участниками встречи стали представители городских и федеральных органов власти, руководство академии и более 600 первокурсников.

Ключевой темой обсуждения стал карьерный старт студентов, включая выбор направления и первые шаги на рынке труда. Спикеры представили городские стажировки, карьерные проекты и практические программы, которые позволяют получить первый профессиональный опыт еще во время учебы. Особое внимание уделили компетенциям, востребованным у работодателей, и способам определения профессиональных интересов с первых курсов.

Организаторами также был приглашен директор "Городского центра профессионального и карьерного развития" Евгений Андриенко. Он дал студентам совет интересоваться карьерными сервисами и возможностями уже в начале учебы.

Андриенко рассказал, что в столице существует комплексная система проектов, благодаря которой студенты могут проявить себя. В частности, "Студенческие парламентские клубы" объединяют 55 вузов и более 4 тысяч активистов. Участники знакомятся с основами законотворчества, встречаются с представителями органов власти и воплощают свои предложения.

Еще одна возможность – "Именная стипендия Правительства Москвы", которую каждый год получают 2 тысячи студентов московских вузов, причем половина мест выделена для первокурсников. В этом году стипендиатами стали студенты 61 вуза.

Практические навыки на столичных предприятиях можно получить, в частности, через "Техностажировку" – проект особой экономической зоны "Технополис Москва". С 2022 года ее участниками стали свыше 3,2 тысячи молодых людей. Сейчас инициатива объединяет 65 высокотехнологичных компаний, а в 2026 году практику на их предприятиях проходят более 900 студентов вузов и колледжей, что в 2,5 раза больше, чем в 2025-м.

Такие форматы дополняют работу городских карьерных сервисов. Всего за 10 лет через программы Городского центра профессионального и карьерного развития прошли свыше 50 тысяч человек. Многие из них построили карьеру в органах власти, IT-компаниях и на промышленных предприятиях.

Также в ходе встречи эксперты, включая депутата Госдумы Владислава Третьяка, ответили на вопросы студентов об особенностях выбора направления, поиске стажировок и условиях работодателей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 90 тысяч студентов московских колледжей прошли практику в столичных компаниях в 2025 году. Сейчас у колледжей 3,8 тысячи партнеров среди работодателей – лидеров своих отраслей. На практику отводится 70% учебного времени. Это позволяет учащимся получить необходимые навыки уже на первом курсе.

