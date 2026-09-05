Беспилотные грузовики запустят на границе с КНР с моста Благовещенск – Хэйхэ

Фото: ТАСС/Илья Аверьянов

Мост Благовещенск – Хэйхэ может стать первой пилотной зоной для тестирования трансграничных перевозок российских беспилотных грузовиков. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Никитина, Казахстан и Китай могут стать странами, готовыми принимать российские беспилотные грузовики.

Ранее стало известно, что полностью беспилотный режим использования грузовиков "КамАЗ" может быть запущен в 2028 году. Они выйдут на дороги после прохождения всех испытаний.

Сейчас за их движением наблюдают операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры.

