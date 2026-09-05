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05 сентября, 16:14

Общество

Путин поручил представить предложения по изданию электронных учебников

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Владимир Путин поручил представить предложения по обязательному изданию школьных учебников в электронном виде. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Согласно поручению, электронные версии должны быть предусмотрены для учебников и пособий, внесенных в федеральный перечень учебников, разрешенных для использования в школах с государственной аккредитацией. При этом также предлагается использовать мультимедийные и интерактивные элементы, которые помогут повысить интерес учащихся и эффективность обучения.

Кроме того, он призвал расширить линейку учебников на родных языках коренных малочисленных народов России. Поручение было дало правительству и администрации президента.

Ранее в российских школах увеличилось количество уроков истории для восьмиклассников – предмет теперь преподается три часа в неделю вместо двух.

В 10–11-х классах история продолжит изучаться по новой программе базового уровня в объеме двух часов в неделю. С 5-го по 11-й класс обучение ведется по единым государственным учебникам, что обеспечивает целостность образовательного пространства.

Кроме того, Минпросвещения РФ утвердило рекомендации по внеурочной деятельности школьников. На внеурочную деятельность школьников может приходиться до 10 часов в неделю. В подготовленные министерством рекомендации вошли курсы "Россия – мои горизонты" и занятия "Разговоры о важном".

Новые предметы появятся в школьной программе России

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