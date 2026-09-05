Российский фигурист Дикиджи выиграл международный турнир в Токио

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский фигурист Владислав Дикиджи занял первое место на международном турнире Kinoshita Group Cup, передает ТАСС.

Соревнования по фигурному катанию проходят в Токио. Вторым на них стал японец Сюн Сато. Третье место занял еще один россиянин Евгений Семененко.

Кроме того, российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестом месте.

Ранее российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов также взяли золото на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в танцах на льду в Бангкоке. Спортсмены набрали 65,33 балла за ритм-танец и 100,76 – за произвольный.

Между тем ISU скорректировал условия участия спортсменов из России в серии Гран-при. Теперь фигуристам с нейтральным статусом для попадания в список запасных необходимо выступить на других турнирах и набрать минимальное количество баллов для допуска.