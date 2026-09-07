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07 сентября, 11:41

Политика

Более 3 млн заявлений на участие в ДЭГ подали через "Госуслуги"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Более 3 миллионов россиян через портал "Госуслуги" подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму. Об этом сообщает Минцифры РФ.

Проголосовать на федеральной платформе планируют жители 32 регионов, где будет действовать ДЭГ. Москвичи проголосуют на портале mos.ru.

Больше всего заявлений подали:

  • в Московской области – 573 тысячи;
  • в Свердловской области – 264 тысячи;
  • в Алтайском крае – 225 тысяч;
  • в Ростовской области – 221 тысяча;
  • в Чувашской Республике – 141 тысяча.

Подать заявление можно до 14 сентября включительно. До этой же даты на портале "Госуслуги" можно отозвать свое решение.

Ресурсы ДЭГ входят в "белый список", поэтому открыть их можно будет даже в случае отключения мобильного интернета из соображений безопасности. Кроме того, в регионах появятся дополнительные точки доступа Wi-Fi.

Голосование пройдет на портале vybory.gov.ru. Чтобы он легко открылся, рекомендуется использовать "Яндекс Браузер". Если пользователь применяет другой браузер, необходимо установить сертификаты Минцифры, обеспечивающие защищенное соединение.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Граждане смогут проголосовать как на участке, так и онлайн.

Отдать свой голос также смогут россияне, находящиеся за рубежом: избирательные участки заработают как минимум в 31 стране. В Белоруссии будут открыты 7 точек для голосования.

На выборах в Госдуму девятого созыва примут участие 10 политических партий

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