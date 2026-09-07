В Филимонковском районе появится современный логистический центр

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект строительства логистического центра в Филимонковском районе Новомосковского административного округа прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, центр общей площадью более 70 тысяч квадратных метров разместят на свободном участке площадью 15 гектаров у пересечения улиц Александра Печерского и Рабочей по адресу Филимонковский район, квартал 290, земельный участок 6.

Здание построят в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда.

"По поручению Сергея Собянина в столице была разработана программа стимулирования создания мест приложения труда, благодаря которой в городе возводится современная инфраструктура. Так, для создания нового логистического центра было привлечено свыше 6,8 миллиарда рублей частных инвестиций. После открытия объекта здесь смогут работать более 800 специалистов", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Основное здание разделят противопожарными стенами на три складских отсека с административно-бытовыми блоками.

Председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков добавил, что проект предусматривает комплекс вспомогательных сооружений, необходимых для работы центра. На территории складского здания разместят котельную, насосные и дизель-электрические станции, резервуары для противопожарного запаса воды и очистные сооружения для бытовых и ливневых стоков.

В пресс-службе градостроительного комплекса также рассказали, что центр будет работать в две 12-часовые смены и сможет принимать до 400 грузовых автомобилей в сутки. Одновременно на складе можно будет хранить свыше 80 тысяч палет с товарами, а его суточный оборот составит до 6,8 тысячи палет.

Ранее Собянин сообщал, что в Щербинке построили и ввели в эксплуатацию центр инноваций и импортозамещения площадью более 14 тысяч квадратных метров. Он предназначен для компаний высокотехнологичных промышленных отраслей. Здесь будет создано около 230 рабочих мест.

