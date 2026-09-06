Собянин: Центр инноваций и импортозамещения ввели в эксплуатацию в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр инноваций и импортозамещения площадью более 14 тысяч квадратных метров построили и ввели в эксплуатацию в Щербинке. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Здание предназначено для компаний высокотехнологичных промышленных отраслей. Здесь планируют разместить около 230 рабочих мест, а резидентами центра уже стали предприятия электроники, машиностроения, легкой промышленности и информационных технологий.

Трехэтажный центр разделен на 20 одинаковых секций с отдельными входами и подъемно-опускными воротами для разгрузки автотранспорта. В здании также предусмотрены помещения для конструкторского бюро, офисы, вспомогательные и технические помещения, а также индивидуальный тепловой пункт.

Объект создали в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Его строительство соответствует целям и инициативам национального проекта "Кадры".

Ранее Владимир Путин и Сергей Собянин открыли после реконструкции стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова. Площадь арены с комплексом составляет 70 тысяч квадратных метров, вместимость в концертном режиме выросла до 20 тысяч зрителей, а посадочных мест – до 15 тысяч. Поле с газоном уровня FIFA Quality Pro оснащено автоподогревом и поливом.