Более 20 тыс человек приняли участие во втором фестивале "День ходьбы"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Более 20 тысяч москвичей приняли участие во втором спортивном фестивале "День ходьбы". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Трехкилометровый маршрут пролегал от Ростовской набережной до олимпийского комплекса "Лужники". Организаторы подготовили дистанцию таким образом, чтобы люди разного возраста и уровня физической подготовки могли комфортно двигаться в своем собственном темпе.

Перед началом для участников разминку провели олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, а также актриса театра и кино Екатерина Стриженова. Одну из самых многочисленных и заметных команд на фестивале составили участники проекта "Московское долголетие".

Ранее сообщалось, что традиционный забег "Кросс нации" пройдет в ландшафтном парке "Крылатские холмы" 12 сентября. Организаторы подготовили дистанции для участников всех возрастов и уровней подготовки.

Программа забегов начнется в 09:00 с дистанции "Дебют", затем в 10:30 стартует "Испытание". В 12:30 на старт выйдут участники детских категорий.

