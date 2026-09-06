Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель.Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

По данным властей, дрон атаковал гражданский автомобиль. Находившийся в машине мужчина скончался на месте от полученных травм. Женщина, также находившаяся в транспортном средстве, получила тяжелые ранения.

Пострадавшую доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у нее проникающее ранение живота, открытые переломы обеих рук и множественные осколочные ранения. Состояние женщины оценивается как тяжелое.

Ранее женщина погибла в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. FPV-дрон также атаковал автомобиль. Кроме того, пострадал мужчина. Его с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в Октябрьскую районную больницу.