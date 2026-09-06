Выплаты по больничным вырастут в РФ до 7,8 тыс рублей в день к 2027 году

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Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в России увеличится до 7,8 тысячи рублей в день в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба Соцфонда.

В фонде уточнили, что рост предусмотрен проектом бюджета организации на ближайшие три года. Так, в 2026 году максимальный размер выплаты составит 6 827,4 рубля в день, в 2027 году – 7 860,27, а в 2028 году – 8 489,04.

Повышение связано с увеличением предельной базы для начисления страховых взносов, отметили в Соцфонде.

Пособие по временной нетрудоспособности назначается работающим гражданам при болезни или травме, уходе за больным членом семьи, карантине, протезировании или лечении в санатории после стационара. Размер выплаты зависит от заработка за два года, предшествующих году наступления нетрудоспособности, и страхового стажа.

Ранее руководитель партии "Справедливая Россия", глава фракции в Госдуме Сергей Миронов предложил установить МРОТ на уровне не ниже 60 тысяч рублей. По его словам, в стране стремительно растут расходы граждан. В первом полугодии жители стали откладывать вдвое меньше средств – всего 4,4%. Расходы увеличились на 13,7%, тогда как доходы – только на 7%.

