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03 сентября, 12:12

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Путин: реальные зарплаты выросли на 6,3% за первый квартал 2026 года

Реальные зарплаты россиян выросли на 6,3% за первый квартал 2026 года

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Уровень реальных заработных плат в России в первом квартале 2026 года увеличился на 6,3%. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Несмотря на все сложности, за первый квартал текущего года заработная плата в России в реальном выражении выросла", – сказал глава государства.

Путин также отметил, что уровень безработицы в стране составляет 2,3%, а на Дальнем Востоке – 2,2%.

По данным Росстата, опубликованным ранее, средняя зарплата в России в июне составила 114 743 рубля, увеличившись на 9,6% в годовом выражении. Данный показатель оказался рекордным, не считая декабря 2024 и 2025 годов.

При этом уровень безработицы среди населения в возрасте 15 лет и старше в июле составил 2,3% (без исключения сезонного фактора).

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