03 сентября, 12:53Шоу-бизнес
Организаторы концертов Канье Уэста вернут зрителям деньги за билеты в случае их отмены
Фото: legion-media.com/Alamy/steve black
В случае отмены концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге зрителям вернут деньги за билеты. Об этом сообщила гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Субчева.
При этом она заверила, что организаторы не намерены переносить выступления с запланированных дат, а также не планируют менять концертную площадку.
Субчева пояснила, что в октябре в России ожидается достаточно прохладная погода и существует большая вероятность осадков, а у "Газпром Арены" есть "замечательная крыша".
По ее словам, организация выступлений потребовала дополнительных документов, поскольку это максимально уникальное событие в России спустя несколько долгих лет.
"Часть документов уже готова, они находятся на проверке. Как только она завершится, будут получены все нужные положительные решения, то вопросы все будут сняты", – сказала она в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале агентства.
Субчева отметила, что документы, которые запросили у агентства, "не запрашивают ни у одного организатора и ни у одного артиста для проведения мероприятия".
Выступления Уэста в Санкт-Петербурге анонсировались 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Позднее площадка сообщила, что не заключала договор аренды с организаторами и не подписывала никакие документы, что говорит о невозможности проведения мероприятия на арене.
Затем СМИ писали, что концерт все же состоится, но даты, вероятно, скорректируют. "Газпром Арена", в свою очередь, призвала не доверять неофициальным источникам информации и следить только за ресурсами организатора Say Agency и сайтом стадиона.