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03 сентября, 13:17

Транспорт

Суд взыскал с пассажира метро Москвы 315 тысяч рублей за падение на пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Суд взыскал 315 тысяч рублей в пользу Московского метрополитена с мужчины, который упал на пути станции метро "Таганская". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии. Пассажир упал на пути по личной неосторожности, из-за чего машинисту пришлось применить экстренное торможение. Состав остановился на расстоянии двух вагонов до мужчины, который самостоятельно покинул пути.

Из-за случившегося в час пик пятницы были отменены два поезда. Метрополитен понес убытки в виде неполученных доходов от перевозки пассажиров, которые оценили в 315 тысяч рублей. Суд в полном объеме удовлетворил иск и взыскал с гражданина указанную сумму, а также госпошлину.

Ранее в столице оштрафовали мужчину, который спрыгнул на пути метро, чтобы поднять упавший наушник. Инцидент произошел на станции "Университет дружбы народов". Действия москвича пресекли прибывшие правоохранители. В результате никто не пострадал.

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