Кравцов заявил, что никакого "выдавливания" из школ после 9-го класса не будет

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Каждый российский школьник имеет право на получение полного среднего общего образования, и никакого принудительного отсева после 9-го класса не допускается. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Вопрос выбора дальнейшего пути после 9-го класса должен решаться исключительно на добровольной основе. Никакого искусственного "выдавливания" из школ быть не может", – приводит его слова ТАСС.

Министр уточнил, что процедура отбора в профильные 10-е классы допустима только при углубленном изучении отдельных предметов. Она не должна становиться препятствием для продолжения обучения. В том случае, если в школе нет свободных мест, власти обязаны найти ребенку место в другой доступной школе.

"Мы держим эту ситуацию на постоянном контроле", – добавил он.

Владимир Путин ранее также призвал не "выдавливать" школьников из 10-х классов. При этом президент подчеркнул, что нужно создавать условия для формирования у ребят интереса к рабочим профессиям.

До этого Верховный суд России счел незаконным отказ школы принять ребенка в 10-й класс только из-за того, что в образовательном учреждении предусмотрено лишь профильное обучение.