Лоза назвал хит Шуфутинского "Третье сентября" песней одного дня

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Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с News.ru заявил, что хит певца Михаила Шуфутинского "Третье сентября" актуален лишь один день в году.

По его словам, в остальное время композиция вряд ли будет кому-то интересна. При этом Лоза подчеркнул, что не стал бы писать песни, которые слушают один раз.

"Даже новогодние треки начинают крутить еще за неделю до праздника и слушают вплоть до старого Нового года", – сказал музыкант.

Между тем товарный знак "Третье сентября" зарегистрирован на имя композитора Игоря Николаева, передает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Он действует до 3 сентября 2032 года и зарегистрирован по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Под этим знаком можно организовывать и проводить концерты, выпускать рекламу, оказывать услуги гостиниц и ресторанов, а также предоставлять ряд других услуг.

Ранее стало известно, что билеты на концерты Шуфутинского в Кремле раскупили за день. Выступление состоится 3 сентября – дату также называют Шуфутиновым днем и считают неофициальным народным праздником. Кроме того, 4-го числа состоится дополнительный концерт, на него также нет билетов.