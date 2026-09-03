Минфин направит 55,6 млрд руб на покупку валюты и золота

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Минфин России возобновит покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу с 7 сентября по 6 октября. На эти цели направят 55,6 миллиарда рублей, следует из заявления пресс-службы ведомства.

В министерстве уточнили, что ежедневный объем операций будет составлять в эквиваленте 2,5 миллиарда рублей.

Ранее Банк России продлил действующие из-за санкций ограничения на операции с наличной валютой. Речь идет и счетах и вкладах, которые были открыты до 9 марта 2022 года – для них остается лимит на снятие наличных.

Сумма не должна превышать остаток средств на 00:00 указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалента в евро. Ограничение распространяется как на физлиц, так и на юрлиц.