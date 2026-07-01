РБК: банки ЕАЭС начали брать комиссию за прием наличных рублей

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С июня 2026 года банки стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжают практику ужесточения условий по внесению наличных российских рублей. Об этом сообщает РБК.

Например, некоторые банки Армении полностью прекратили прием российской валюты. В то же время в Белоруссии по меньшей мере восемь финорганизаций ввели комиссию от 2 до 5% за внесение наличных рублей на счета нерезидентов. Среди них Альфа-банк, Беларусбанк, БелВЭБ, БНБ-банк, МТбанк, Сбер Банк, Технобанк, Цептер Банк.

В свою очередь, казахстанский банк "Центркредит" (БЦК) установил 5-процентную комиссию при приеме рублей через кассы, терминалы и банкоматы. Киргизский "Экоисламикбанк" принял аналогичную меру за внесение наличных рублей при переводах по SWIFT.

Еще ряд армянских банков приостановил операции с наличными российскими рублями, подтвердила руководитель направления по работе с кредитными организациями одной компании Ольга Бурцева. При этом она уточнила, что безналичные операции с данной валютой продолжаются в прежнем режиме.

Самые значительные ограничения были введены в Белоруссии, где больше трети банков начали взимать комиссию за внесение наличных рублей. Причем общее число функционирующих в стране на июнь соответствующих организаций составило 21. В материале отмечается, что для клиентов, открывших счета до июня, комиссия будет введена постепенно, начиная с июля – августа.

Вместе с тем источник в одном из белорусских банков рассказал, что объем внесения наличных рублей резидентами России увеличился из-за интеграции экономик двух стран, что поспособствовало перетоку средств.

Весной текущего года Владимир Путин подписал закон, запрещающий физическим лицам вывоз из России в ЕАЭС наличных рублей на сумму свыше 100 тысяч долларов, то есть около 8,1 миллиона рублей. Соответствующие ограничения вступили в силу с 1 апреля.

Исключением были названы случаи, когда вывоз валюты происходит через воздушные пункты пропуска через границу РФ в международных аэропортах, список которых определит кабмин РФ. Кроме того, гражданам нужно будет иметь при себе банковские выписки, заверенные в установленном порядке.