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Эстония оказывает помощь Украине в организации атак БПЛА на Санкт-Петербург. Об этом сообщается в телеграм-канале пранкеров Вована и Лексуса (настоящие имена – Владимир Кузнецов и Алексей Столяров соответственно. – Прим. ред.).

По их словам, данную информацию им предоставил советник президента республики по национальной безопасности Мадис Ролл, в разговоре с которым они представились секретарем СНБО Украины Рустамом Умеровым.

Ролл, в частности, выразил готовность оказать помощь в случае возникновения проблем с координацией, отметив, что министры обороны обеих стран поддерживают связь по этому вопросу и работают над его решением.

Вместе с тем советник президента Эстонии возложил ответственность за инциденты с украинскими дронами в странах Прибалтики на Москву.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия "должна немедленно" вывести войска со всех украинских энергетических объектов и вернуть Киеву полный контроль. Более того, он поддержал ужесточение санкций против российского энергетического сектора.

В Госдуме, комментируя данный призыв, назвали слова эстонского дипломата гнусными. Депутат ГД от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что Цахкна не имеет права выдвигать такие условия России, и посоветовал ему не вмешиваться в вопросы, не зная всех обстоятельств. Парламентарий также подчеркнул, что инфраструктура Эстонии была создана во времена СССР, и предостерег главу МИД от провокационных заявлений.