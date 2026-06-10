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10 июня, 05:28

Политика

Зеленский предложил странам Балтии сделку для защиты от беспилотников

Фото: ТАСС/Presidential Office of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Балтии заключить drone deal ("сделку по дронам"), которая должна стать решением проблемы с беспилотниками над этими государствами. С таким предложением он выступил на пресс-конференции в Таллине, пишут украинские СМИ.

Уточняется, что в рамках соглашения Киев будет готов отправить в Прибалтику экспертные группы, которые помогут усилить защиту от БПЛА и наладить взаимодействие в этой сфере.

"Drone deal – это не только о продаже чего-то или закупке чего-то. Это важные вещи, даже такие, о которых сейчас мы с вами говорим", – приводит РБК слова Зеленского.

Украинский лидер подчеркнул, что случаи появления беспилотников ВСУ в воздушном пространстве стран Балтики носят единичный характер. Зеленский также рассказал, что уже подписал drone deal с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом.

В середине мая Украина по ошибке направила боевые беспилотники в сторону Финляндии. Киев сам предупредил финскую сторону о произошедшем. При этом указанные дроны несли взрывчатку.

29 мая в румынском городе Галаце беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате пострадали два человека. По мнению Румынии, БПЛА принадлежал России.

После случившегося Бухарест закрыл генконсульство РФ в Констанце и объявил генконсула персоной нон грата. Однако в российском МИД румынские обвинения назвали бездоказательными.

Владимир Путин предположил, что упавший дрон мог принадлежать Украине. Он напомнил, что украинские беспилотники уже залетали в разные страны, однако первая реакция на это была, что "русские бьют".

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