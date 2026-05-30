30 мая, 11:29

Focus: аэропорт Мюнхена временно закрыли из-за сообщения о дроне

Аэропорт Мюнхена временно закрыт из-за сообщения о БПЛА – СМИ

Ограничения ввели в аэропорту Мюнхена из-за сообщения о возможном появлении дрона. Об этом сообщило немецкое издание Focus Online.

"Имели место наблюдения о подозрениях со стороны пилота", – говорится в сообщении.

В связи с этим работа остановлена на взлетно-посадочных полосах. В настоящее время проводится проверка ситуации, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.

Ранее Минобороны Финляндии заявило об обнаружении неопознанного БПЛА неподалеку от границы с Россией. Предположительно, беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии на востоке страны. Дрон, который летел в районе Виролахти, заметили военные.

При этом модель и происхождение аппарата не установлены. В настоящее время он не находится в воздушном пространстве Финляндии.

