Синоптик Леус: пик холодной волны миновал в Москве

Пик холодной волны пройден в Москве. Столичный регион останется под влиянием периферии теряющего силы и заполняющегося циклона, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов, по области ожидается от 11 до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный, 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 741 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы", – отметил он.

В воскресенье, 31 мая, в столице ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза. Столбики термометров ночью покажут от 6 до 8 градусов, а днeм – от 15 до 17.

При этом уже на следующей неделе в Московский регион вернется теплая погода. 1 июня прогнозируется местами кратковременный дождь, температура 17–19 градусов.

3 и 4 июня столбики термометров покажут от 20 до 25 градусов, а уже с 5 по 7 июня воздух прогреется до 27 градусов. Это окажется выше климатической нормы на 2 градуса.

