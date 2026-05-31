Возгорание топливохранилища из-за падения обломков БПЛА произошло в Ростовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание топливного хранилища частного предприятия произошло в Матвеево-Курганском районе Ростовской области из-за падения обломков сбитого украинского БПЛА. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

Губернатор добавил, что жители близлежащих частных домов были эвакуированы в целях обеспечения безопасности. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Также были поврежедны аптека, два магазина, автомобиль и газовая труба. Поступление газа перекрыто.

Ранее возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания произошло на территории порта в Таганроге Ростовской области из-за атаки украинского дрона. В результате ЧП никто из местных жителей не пострадал.