Киевский режим является первоисточником проблем в отношениях России и Европы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС "Вести" Павлом Зарубиным.

"Что бы ни происходило, первоисточником всех проблем является Украина и действия киевского режима. Все остальное – это производное", – указал он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, страны Евросоюза делают все возможное для продолжения конфликта на Украине, они "пересекли все, что можно пересечь".

"Страны, которые делают все возможное, чтобы война продолжалась дальше, не должны говорить про какие-то "красные линии", – указал Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что европейские страны "гнут свою линию" по поводу конфликта на Украине, не имеющую ничего общего с политическими и военными реалиями.

В середине мая американское издание Politico представило список возможных претендентов на роль переговорщика с Россией. В их числе оказались экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

При этом Владимир Путин называл предпочтительной фигурой для ведения диалога бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас исключила эту кандидатуру, поскольку, по ее мнению, он является "известным лоббистом российских компаний".

