Сборная РФ заняла первое место по числу медалей на ЧЕ по гимнастике
Российская сборная заняла первое место по числу медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне, пишет ТАСС.
Спортсменкам удалось взять 9 наград. В их числе две медали высшей пробы, 4 – серебряные и 3 – бронзовые. Второе место по числу наград досталось команде Болгарии (8 медалей), третьими стали представительницы Израиля (7 медалей).
При этом по количеству золотых наград сборная России стала четвертой в медальном зачете. Первое место заняли болгарки, второе – немки, третье – испанки.
Ранее россиянка София Ильтерякова победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы. Она смогла набрать 29,900 балла. Серебро забрала гимнастка из Белоруссии Алина Горносько, а третьей стала итальянка София Рафаэлли.
Возможность выступать на турнирах с флагом и гимном российским спортсменам ранее предоставил исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Вердикт затронул спортивную и художественную гимнастику, а также прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику.