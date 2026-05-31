Сборная РФ заняла первое место по числу медалей на ЧЕ по гимнастике

Российская сборная заняла первое место по числу медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне, пишет ТАСС.

Спортсменкам удалось взять 9 наград. В их числе две медали высшей пробы, 4 – серебряные и 3 – бронзовые. Второе место по числу наград досталось команде Болгарии (8 медалей), третьими стали представительницы Израиля (7 медалей).

При этом по количеству золотых наград сборная России стала четвертой в медальном зачете. Первое место заняли болгарки, второе – немки, третье – испанки.

Ранее россиянка София Ильтерякова победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы. Она смогла набрать 29,900 балла. Серебро забрала гимнастка из Белоруссии Алина Горносько, а третьей стала итальянка София Рафаэлли.

Возможность выступать на турнирах с флагом и гимном российским спортсменам ранее предоставил исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Вердикт затронул спортивную и художественную гимнастику, а также прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику.