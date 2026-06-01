01 июня, 05:56

Общество

В России утвердили предварительный ГОСТ на подарочные наборы для новорожденных

Фото: depositphotos/ulza@inbox.ru

Росстандарт утвердил новый предварительный ГОСТ на подарочные наборы для новорожденных, разработанный Роскачеством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Стандарт, вступающий в силу 1 ноября 2026 года сроком на три года, призван сформировать единые подходы к комплектованию таких наборов для регионов.

По словам главы Роскачества Максима Протасова, ГОСТ дает регионам четкое понимание, основанное на мнении профессионалов и опросах граждан, какие вещи действительно необходимы ребенку в первый год жизни.

Ключевыми приоритетами заявлены безопасность, качество, исключение бесполезных сувениров и поддержка отечественных производителей. Применение ГОСТа упростит госзакупки и обеспечит равный доступ локальным брендам.

В рекомендованный перечень вошли одежда (ползунки, распашонки, чепчики), постельное белье, средства гигиены, детская посуда, игрушки и медицинские изделия. Помимо вещей, в набор предлагается включать обучающие брошюры о грудном вскармливании, календарь прививок и памятки о мерах господдержки.

Документ также закрепляет строгие ограничения: в подарочную коробку запрещено класть продукцию, не прошедшую подтверждение соответствия, товары с признаками экстремизма или пропаганды насилия, а также все, что запрещено для детей законодательством России.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев отметил, что стандарт учитывает интересы семей и создает прозрачные ориентиры для развития отечественного производства.

Ранее представители Общероссийского движения "Здоровое Отечество" предложили сделать ГОСТы на детское питание и молочную продукцию обязательными. Соответствующее обращение председателя движения Екатерины Лещинской было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину.

По мнению авторов инициативы, практика, когда требования к качеству продукции остаются исключительно на усмотрение изготовителя, должна быть прекращена.

