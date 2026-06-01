В России утвердили предварительный ГОСТ на подарочные наборы для новорожденных

Росстандарт утвердил новый предварительный ГОСТ на подарочные наборы для новорожденных, разработанный Роскачеством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Стандарт, вступающий в силу 1 ноября 2026 года сроком на три года, призван сформировать единые подходы к комплектованию таких наборов для регионов.

По словам главы Роскачества Максима Протасова, ГОСТ дает регионам четкое понимание, основанное на мнении профессионалов и опросах граждан, какие вещи действительно необходимы ребенку в первый год жизни.

Ключевыми приоритетами заявлены безопасность, качество, исключение бесполезных сувениров и поддержка отечественных производителей. Применение ГОСТа упростит госзакупки и обеспечит равный доступ локальным брендам.

В рекомендованный перечень вошли одежда (ползунки, распашонки, чепчики), постельное белье, средства гигиены, детская посуда, игрушки и медицинские изделия. Помимо вещей, в набор предлагается включать обучающие брошюры о грудном вскармливании, календарь прививок и памятки о мерах господдержки.

Документ также закрепляет строгие ограничения: в подарочную коробку запрещено класть продукцию, не прошедшую подтверждение соответствия, товары с признаками экстремизма или пропаганды насилия, а также все, что запрещено для детей законодательством России.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев отметил, что стандарт учитывает интересы семей и создает прозрачные ориентиры для развития отечественного производства.

Ранее представители Общероссийского движения "Здоровое Отечество" предложили сделать ГОСТы на детское питание и молочную продукцию обязательными. Соответствующее обращение председателя движения Екатерины Лещинской было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину.

По мнению авторов инициативы, практика, когда требования к качеству продукции остаются исключительно на усмотрение изготовителя, должна быть прекращена.