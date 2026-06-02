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02 июня, 10:06

Экономика

Маркировка зубных щеток, салфеток и губок станет обязательной с 1 сентября

Фото: depositphotos/Subbotina

В России с 1 сентября станет обязательной маркировка широкого перечня гигиенических средств и принадлежностей. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Под новые правила оборота подпадают зубные щетки, салфетки, ватные диски, мочалки и губки, а также бумажные полотенца и платочки, ватные палочки, зубные нити, расчески, пинцеты, щетки для волос, помазки для бритья, пемза, массажные аппараты, маникюрные наборы и другие товары.

Участников оборота обязали зарегистрироваться в системе "Честный знак", с 1 октября стартует нанесение кодов на продукцию производителями и импортерами. Запрет на оборот немаркированных товаров вступит в силу в октябре 2027 года, тогда же начнется обязательная передача сведений о розничных продажах через кассы.

"Как и в других товарных категориях, старту требований предшествует добровольный и бесплатный эксперимент: в средствах гигиены он продлится почти год – с 25 сентября 2025 года по 31 августа 2026-го. В ходе пилотного проекта более 360 компаний уже получили 25 миллионов кодов маркировки и протестировали их нанесение на санитарно-гигиеническую продукцию в потребительской и групповой упаковке", – рассказали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"), передает ТАСС.

По итогам переговоров Минпромторга и ЦРПТ с представителями отрасли в постановление внесли несколько поправок. Во-первых, для косметики, бытовой химии и бритвенных принадлежностей вводится единый срок начала поэкземплярной прослеживаемости (метод контроля, при котором каждая единица товара отслеживается по уникальному коду маркировки. – Прим. ред.) – с 2030 года.

Во-вторых, маркировку остатков бритвенной продукции перенесли с декабря 2026 года на февраль 2027-го. Это даст бизнесу дополнительное время на подготовку и позволит избежать запуска новых требований в высокий предновогодний сезон.

Ранее в России утвердили новый ГОСТ на вейпы и жидкости. Обновленный стандарт запрещает производителям наносить на упаковку изображения вымышленных персонажей, а также делать устройства в виде сладостей, игрушек и напитков.

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