Pais: по меньшей мере 57 марокканцев погибли при попытке попасть в Испанию

Количество марокканцев, погибших при попытках проникнуть в испанскую Сеуту, достигло 57, сообщили СМИ. Что произошло на границе двух стран, почему и как на произошедшее отреагировали мировые политики – в материале Москвы.

"Тут голод"

Фото: AP Photo/Antonio Sempere

31 июля мировые СМИ облетели кадры с толпами марокканских мигрантов, прорывающихся через границу с Испанией в городе Сеута. Это испанский анклав на североафриканском побережье, его площадь – 18,5 квадратного километра, а население – около 83,5 тысячи человек.

Массовый наплыв на границу начался еще утром 30-го числа: сотни марокканцев пытались добраться до Сеуты по воде. Испанская полиция оперативно стянула силы к границе и побережью, однако это не остановило мигрантов – они прорвали оцепление и проникли в город. Более того, 31 июля мигранты, пытающиеся также попасть и в Мелилью (еще один испанский анклав на континенте), спровоцировали столкновения с органами правопорядка, уточняет агентство EFE.

Журналисты также сообщили, что на границе с Сеутой у марокканского города Фнидк группы мигрантов пытались сломать забор и забрасывали камнями силовиков. Параллельно у пограничного пункта "Бени-Ансар" сотни молодых людей, в том числе подростки, штурмовали ограждение и порт, чтобы попасть в Мелилью.



Новости мира: миграционный кризис обострился в испанском анклаве Сеута

Изначально испанская полиция заявила, что за минувшие сутки в Сеуту могли проникнуть порядка 49 000 человек, при этом 7 000 из них – несовершеннолетние. Позже глава правительства Сеуты Хуан Хесус Вивас рассказал, что количество мигрантов продолжает увеличиваться.





Хуан Хесус Вивас глава правительства Сеуты По оценкам, в результате этого инцидента в наш город прибыли около 60 000 человек, это представляет собой 70% населения Сеуты.

При этом число мигрантов, погибших во время беспорядков, достигло более чем полусотни, сообщила 31 июля местная газета Pais.

"По меньшей мере 57 человек погибли при попытке попасть в Испанию", – говорится в публикации.

Сами мигранты поделились переживаниями после попадания в Сеуту с корреспондентом газеты "Известия".

Они рассказали, что почти ничего не ели и местные практически не делились с ними едой.



беженцы из Марокко Тут голод, и мы ничего не можем с этим поделать.

Они также добавили, что не планируют надолго оставаться в городе – раздобудут еды и отправятся дальше.

Причины

Фото: AP Photo/Antonio Sempere

По словам экспертов, рекордный наплыв мигрантов связан с новым испанским законодательством.

"Способы попасть в Сеуту и Мелилью существуют как сухопутные, так и морские. Во многом одна из причин такого большого числа марокканцев, которые стремятся попасть в Сеуту и Мелилью именно морским путем, заключается в принятии решения Верховным судом Испании в начале июля 2026 года. Его суть заключается в том, что процедура автоматического возврата нелегальных мигрантов распространяется только на тех, кто пересек сухопутную границу", – рассказал RTVI младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Тимур Кадырмамбетов.

При этом, когда человек нелегально пересекает границу по морю, в его отношении теперь запускается "классическая процедура с рассмотрением дела, что дает ему больше шансов претендовать на статус беженца".

Он также добавил, что подобные события иногда происходят в мароккано-испанских отношениях и последний подобный кризис был в 2021 году (тогда в Сеуту за два дня проникли более 10 000 человек, а в 2022-м 23 мигранта погибли в давке при попытке добраться в Мелилью).

"Высылка должна быть молниеносной"

Сотни мигрантов начали возвращаться из испанской Сеуты в Марокко

На экстренном заседании Совета пресс-секретарей Ассамблеи Сеуты представители всех партий потребовали от Мадрида немедленных действий: закрыть КПП, ввести войска для охраны границы и объявить чрезвычайное положение.

Один из депутатов Хуан Серхио Редондо обвинил Марокко в агрессии против Испании. Он также потребовал немедленной отставки премьер-министра Педро Санчеса и главы МВД Фернандо Гранде-Марласки, назвав их политику неэффективной.

При этом сам Педро Санчес на пресс-конференции охарактеризовал ситуацию с мигрантами как беспрецедентную. Он подчеркнул, что подобного масштаба вторжения ранее не фиксировалось.





глава испанского правительства Педро Санчес Эта ситуация действительно беспрецедентна и нарушает наблюдавшуюся по всей Испании тенденцию к последовательному сокращению числа прибывающих нелегальных мигрантов – из года в год и из месяца в месяц.

По его словам, в Сеуту направили около 400 сотрудников гражданской гвардии и полиции, а также подразделения сухопутных войск и ВМС. Власти также планируют установить буи у пограничного волнореза Тарахаль для обозначения границы и упрощения депортации нелегалов.

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к немедленной депортации мигрантов из Сеуты и дала поручение двум еврокомиссарам урегулировать вопрос.

"Высылка должна быть молниеносной, как это позволяют европейские правила. Фотографии из Сеуты неприемлемы. Мы не можем позволить приезжать в Евросоюз тем, кто не соблюдает наши правила", – сообщила она в соцсети X.

Кроме того, глава Еврокомиссии призвала остановить любые попытки пересечения границы и уничтожить преступные сети, которые занимаются организацией нелегальной миграции.

Вместе с тем министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен призвала Европу поддержать идею временно исключить Испанию из Шенгена.

"Испания совершенно не справилась с защитой внешней границы Шенгенской зоны от нелегального проникновения. Так продолжаться не может <...> Страны, которые не выполняют свои обязанности по защите внешней границы, не могут быть членами Шенгенской зоны", – написала она в соцсети X.

В свою очередь, Италия уже решила приостановить действие шенгенского соглашения с Испанией, введя контроль на морских и воздушных границах между двумя странами, сообщила газета Stampa со ссылкой на данные МВД.

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал испанское правительство немедленно урегулировать ситуацию в Сеуте, а также обратился к властям Марокко с требованием принять своих граждан обратно.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил журналистам, что ситуация в Сеуте показывает крах миграционной политики ЕС. Кроме того, он назвал случившееся гуманитарной катастрофой, вызывающей сочувствие.

При этом министерство внутренних дел Испании заявило вечером 31 июля, что уже 37,5 тысячи нелегальных мигрантов, попавших в Сеуту, вернулись в пятницу в Марокко, сообщает газета Mundo.