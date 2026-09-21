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21 сентября, 09:56

Город

На севере Москвы завершили ремонт участка Ленинградского шоссе

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве отремонтировали отрезок Ленинградского шоссе от Ленинградского тоннеля до 2-го Ленинградского путепровода. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства в МАХ.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что на участке заменили около 107 тысяч квадратных метров асфальта. Он также добавил, что поддержанию дорог города в нормативном состоянии уделяют особое внимание.

Отмечается, что дорожные работы проводятся в первую очередь из-за колейности, которая появляется на магистралях при высокой транспортной нагрузке. Она создает неудобства для водителей и способна негативно сказываться на безопасности движения. Поэтому состояние покрытия постоянно проверяют, в том числе контролируют сроки его эксплуатации, чтобы при необходимости своевременно проводить замену.

Дорожное полотно ремонтируют в несколько этапов. Сначала специалисты фрезеруют старое покрытие, после чего приводят в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки. Затем укладывают новый асфальт и наносят разметку.

Основную часть таких работ проводят ночью, когда интенсивность движения ниже. При обновлении улично-дорожной сети используют современные технологии и асфальтобетонные смеси, которые производят на принадлежащих городу заводах.

Ремонт Ленинградского шоссе на этом участке ранее выполняли в 2021 году. Бирюков отметил, что очередные работы провели в рамках ежегодного обновления асфальтобетонного покрытия перед осенне-зимним периодом.

Также в Москве завершили основной этап обновления дорожной разметки. Работы в первую очередь затронули главные магистрали и улицы, территории возле дошкольных и учебных учреждений, лечебно-профилактических организаций, крупных транспортных объектов, парков и театров.

На объектах улично-дорожной сети используют долговечные пластичные материалы. Холодный двухкомпонентный пластик применяют для элементов сложной конфигурации и обозначения парковок, а термопластик – для продольных линий, разделяющих транспортные потоки, и поперечных полос.

В Москве обновили дорожную разметку

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