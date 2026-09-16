Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Основные работы по обновлению дорожной разметки завершились в Москве. В первую очередь они были проведены на главных магистралях и улицах, около дошкольных и учебных учреждений, лечебно-профилактических организаций, крупных транспортных объектов, парков и театров, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Работы проводили преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах", – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В настоящее время специалисты продолжают работать на объектах улично-дорожной сети. Дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами. В их число входит холодный двухкомпонентный пластик. Он применяется при нанесении элементов сложной конфигурации и обозначении парковок.

Кроме того, в рамках работ используется термопластик, предназначенный для продольных линий, разделяющих потоки, и поперечных полос.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт асфальта на участке Боровского шоссе. Дорожное полотно обновляли на отрезке пути от Киевского шоссе до Центральной улицы. Всего специалисты заменили порядка 270 тысяч квадратных метров покрытия.

