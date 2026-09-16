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16 сентября, 12:27

Город

Строительная готовность новой школы в Очаково-Матвеевском превысила 75%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На западе столицы продолжается возведение школы на 775 мест для учеников 1–11-х классов. Строительная готовность объекта, расположенного на Очаковском шоссе, превышает 75%, сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в здании ведутся фасадные, кровельные и отделочные работы, также монтируется инженерное оборудование. После ввода в эксплуатацию учреждение передадут городу.

Внутри школы оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы и IT-полигон. Учебные кабинеты разделят на два отдельных блока – для начальных классов и для основной и средней школы, чтобы избежать пересечения потоков учащихся.

Учебный блок выполнят в светлой цветовой гамме и облицуют бетонной плиткой, имитирующей кирпичную кладку. Фасады дополнят панелями из брашированного алюминия. Досуговый центр сделают преимущественно из стекла – алюминиевые витражные системы со вставками из металла создадут ощущение легкости. На фасаде со стороны бульвара разместят барельеф с изображением волчонка.

В здании предусмотрены два трансформируемых спортзала, медиатека и помещения для дополнительного образования. Прилегающую территорию площадью 1,6 гектара комплексно благоустроят: высадят 16 деревьев и более 500 кустарников, в том числе сосны, клены, гортензии, сирень и туи.

Более того, обустроят зоны для общешкольных мероприятий, тихого отдыха, подвижных игр, занятий на свежем воздухе, а также спортивную площадку для баскетбола и мини-футбола, круговую беговую дорожку и прыжковую яму. Проектом предусмотрены учебно-опытная площадка и место для хранения велосипедов и самокатов.

Мосгосстройнадзор проверяет объект со старта работ. Всего инспекторы провели девять выездных проверок, в ходе которых оценивали качество работ.

Ранее в районах Куркино и Хорошёво-Мнёвники возвели два новых школьных корпуса за счет средств городского бюджета. Общая площадь зданий составила 13,6 тысячи квадратных метров. В учреждениях обустроили универсальные классы, современные спортзалы и IT-полигоны.

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