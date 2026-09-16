SD: глобальное потепление вызвало таяние 12,5 трлн тонн льда за 70 лет

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Ученые из США выяснили, что за последние 70 лет в Гренландии и Антарктиде растаяли триллионы тонн льда. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на журнал Scientific Data.

Согласно данным масштабного научного доклада, с 1979 года растаяло около 12,5 триллиона тонн льда с ледников Гренландии и Антарктиды. Этого объема хватило бы, чтобы покрыть всю территорию США слоем льда толщиной 1,5 метра.

Ученые указали, что пять шестых объема таяния происходит не из-за повышения температуры воздуха, а из-за сползания ледников в океан и более теплых вод, которые подтачивают ледяные щиты снизу и с боков.

По словам авторов исследования, это может привести к серьезным проблемам в связи с будущим повышением уровня моря.

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