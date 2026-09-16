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16 сентября, 14:22

Наука

Йогурт с повышенным содержанием полезных бактерий создали в РФ

Фото: depositphotos/rocharibeiro​

В Челябинске специалисты Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ разработали новый вариант йогурта, в котором содержание полезных бактерий увеличили в десять раз. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, исследователи повысили активность антиоксидантов в продукте до 84%. Для получения нового состава ученые использовали дрожжи Saccharomyces cerevisiae и дополнили йогурт куркумином либо эргостерином. Оба вещества обладают антиоксидантными свойствами.

По словам доцента кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Рината Фаткуллина, задача заключалась в том, чтобы компоненты не только дополняли продукт по отдельности, а взаимодействовали между собой. Дрожжевые клетки при этом выполняют роль носителей и помогают сохранять куркумин и эргостерин в кисломолочной среде. Растительные компоненты, в свою очередь, становятся дополнительным источником питания для пробиотических микроорганизмов.

В результате исследователи получили йогурт с повышенным содержанием полезной микрофлоры. По данным разработчиков, такой продукт способен эффективнее поддерживать состояние кишечной микрофлоры, а также способствовать укреплению иммунитета и защите клеток от окислительного стресса.

Ранее российские ученые изучили механизм, с помощью которого возбудитель туберкулеза регулирует способность к инфицированию и влияет на иммунный ответ организма. Исследователи изучили две малые РНК микобактерий и создали три генетически измененных варианта Mycobacterium tuberculosis. Работа помогла установить связь между изменениями в работе этих регуляторных молекул и тяжестью инфекции.

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