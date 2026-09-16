Депутат Якубовский призвал не выбрасывать старые квитанции за ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Старые квитанции за жилищно-коммунальные услуги не нужно выбрасывать сразу после оплаты. Они могут понадобиться, если возникнут вопросы по начислениям, появится ошибочная задолженность или потребуется подтвердить внесение денег, рассказал RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По словам парламентария, законодательство не устанавливает для граждан обязательного срока хранения таких документов. Однако на практике разумный ориентир – не менее трех лет. Это связано с тем, что общий срок исковой давности составляет три года, а по требованиям о задолженности за ЖКУ он исчисляется отдельно по каждому ежемесячному платежу.

Депутат подчеркнул, что важно сохранять не только саму платежку с начислениями, но и подтверждение оплаты – чек, банковскую выписку или электронную квитанцию. Причем хранить именно бумажные документы необязательно: подтверждения можно сохранять в электронном виде.

С 1 сентября 2027 года россияне смогут получать платежные документы за ЖКУ через "Госуслуги". Для этого необходимо дать на портале соответствующее согласие. При этом квитанции в бумажном виде не пропадут и продолжат поступать в почтовый ящик.