В парке "Красная Пресня" обустроят пространства для спорта и отдыха

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обновленный парк "Красная Пресня" в центре Москвы будет сочетать в себе пространства для занятий спортом и спокойного отдыха. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра Петра Бирюкова, историко-культурное наследие будет сохранено, но при этом территория парка станет более современной и функциональной. Сейчас специалисты обновляют дорожки, прокладывают траншеи для монтажа труб и кабельных колодцев. Воздушные линии планируется убрать под землю для обеспечения сохранности коммуникаций.

Особое внимание уделят прудам-каналам, которым вернут исторический облик. Ранее один из каналов был засыпан из-за того, что вода подтапливала здание усадьбы "Студенец".

Сейчас вывезены иловые отложения в месте подтопления, обустроена новая подпорная стена, укрепляются берега, восстанавливается засыпанный участок. Каналы будут включать в себя фонтаны и получат архитектурно-художественную подсветку. У одного из них сделают зону для отдыха и занятия йогой.

Существующие арочные мостики отремонтируют, обустроят и новые – для доступа к парковым объектам. Также там появятся павильон-сцена, падел-корты с раздевалками, павильон для проката лодок.

Кроме того, специалисты обновят воркаут-зону, игровые площадки и существующий скейт-парк. Скоро начнется ремонт поля для мини-футбола. На месте существующего административно-бытового комплекса появится новый – с административными кабинетами, хозяйственным блоком и навесом для техники.

Ранее в районе Люблино после обновления открыли сквер имени Героя Советского Союза, летчика-истребителя Александра Авдеева. Общая площадь благоустроенной территории составляет 2,6 гектара. Там появились новые игровые и спортивные площадки, реконструирована зона для выгула собак.