В Москве ветеринары помогли собаке во время сложных родов

Фото: MAX/"Моя Ветклиника"

В Москве ветеринары помогли американскому эскимосскому шпицу со сложными родами. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение" в мессенджере MAX.

В ветклинику "Коптево" поступила 4-летняя собака по кличке Юми. Она не могла родить около 6 часов.



"Юми находилась на 61-м дне щенности, у репродуктолога не наблюдалась", – сообщили в клинике.

Ранее владельцы самостоятельно водили питомца на рентген и УЗИ. Снимок показал наличие двух плодов.

На момент приема голова одного щенка прощупывалась на расстоянии 4–5 сантиметров, но при потугах он не двигался по родовым путям. При этом ветеринары зафиксировали сердцебиение.



Хирург Евгений Бахтин и анестезиолог Светлана Дорожкина успешно провели кесарево сечение Юми, однако новорожденным все же понадобилась реанимация. Позже они поправились и вскоре уже активно ползали.

Ранее специалисты Тушинской ветеринарной клиники прооперировали бельчонка дегу с некрозом хвоста. Рана долго не заживала и кровоточила, что привело к некрозу. Ветврач решил немедленно ампутировать омертвевшую часть. Операция прошла успешно под газовым наркозом.