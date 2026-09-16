Склад с реквизитом студии "Квартал 95" сгорел на Украине

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Складское помещение студии "Квартал 95", где хранился реквизит, сгорело на Украине. Об этом сообщила компания на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

На складе находились декорации и костюмы, которые труппа использовала на концертах и съемках шоу, фильмов и сериалов на протяжении 20 лет.

Студия также опубликовала кадры горящего здания, предоставленные киевским управлением украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Квартал 95" – украинская компания по созданию юмористических и концертных программ. Одним из ее основателей был президент страны Владимир Зеленский. В ноябре 2025 года студия просила не проводить ассоциаций между ней и совладельцем компании Тимуром Миндичем, фигурантом громкого коррупционного дела.

Ранее в главном офисе Службы безопасности Украины в центре Киева произошел взрыв. По словам Зеленского, инцидент случился в непосредственной близости от кабинета руководителя спецслужбы Александра Поклада.