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16 сентября, 19:01

Политика

Барак Обама сообщил о смерти своей собаки Санни

Фото: ТАСС/Zuma/Pete Souza

Бывший президент США Барак Обама сообщил о смерти своей 13‑летней португальской водяной собаки по кличке Санни, передает Independent.

Питомец появился в семье Обамы в 2013 году, когда он занял пост президента во второй раз. По его словам, Санни была энергичной, спортивной и любила его дочерей – Малию Энн и Сашу (Наташу), даже когда они беспокоили ее.

Семья Обамы до этого уже переживала смерть питомца. В 2021 году скончался их щенок по имени Бо, которого экс-лидер называл старшим братом Санни.

Ранее советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров сообщил о смерти своего пса Хари. По его словам, питомец появился у него внезапно, а именно – во время гастролей в Красноярске в местном цирке. Артист добавил, что его пес на протяжении 16 лет хранил домашний уют и встречал гостей дома.

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