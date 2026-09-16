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Глава МИД Польши Радослав Сикорский забыл о Белоруссии и назвал свою страну единственным государством в Европе, которое имеет границу с Россией и Украиной. Его слова со ссылкой на украинские СМИ передает РИА Новости.

Министр также подчеркнул, что Варшава должна принимать участие в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Сикорского в русофобии после его резких высказываний о якобы нападении России. Он, в частности, заявлял, что Варшава быстро разгромила бы Москву в случае нападения. По его мнению, Польша обладает "подавляющим превосходством в воздухе" и одержала бы быструю победу.

Кроме того, глава польского внешнеполитического ведомства указывал на необходимость серьезно рассмотреть вопрос о перехвате российских ракет в небе над Украиной. Он подчеркнул, что важно задуматься над этим, пока ракеты удается сбивать там, а не над Польшей.