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16 сентября, 20:01

Политика

В МИД рассказали о планах НАТО перейти к горячей фазе противостояния с Россией

Фото: 123RF.com/koziolkamila

Страны НАТО намерены перевести военное противостояние с Россией в горячую фазу не позднее 2029–2030 годов. Об этом сообщила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

По ее словам, в Европе этого не скрывают.

"Модернизация сети аэропортов, логистики, железнодорожных переправ, мостов и вплетение их в сеть так называемого военного Шенгена подчинены долгосрочному военному противостоянию с Россией", – приводит слова Ждановой с пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности ТАСС.

Она отметила, что на восточном фланге НАТО разворачиваются новые воинские соединения бригадного уровня, создаются структуры управления и склады техники для наращивания военного присутствия. Кроме того, модернизируется логистическая инфраструктура и упрощаются процедуры трансграничного перемещения воинского контингента.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс подготовил концепцию ведения наземной войны на случай вооруженного конфликта с Россией под названием Nato Land Warfighting Concept. Согласно документу, на первом этапе НАТО сосредоточится на противодействии истребителям, ракетам и БПЛА, в том числе за счет ударов по объектам, расположенным в Калининградской области.

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