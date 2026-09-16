В МИД рассказали о планах НАТО перейти к горячей фазе противостояния с Россией

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Страны НАТО намерены перевести военное противостояние с Россией в горячую фазу не позднее 2029–2030 годов. Об этом сообщила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.



По ее словам, в Европе этого не скрывают.

"Модернизация сети аэропортов, логистики, железнодорожных переправ, мостов и вплетение их в сеть так называемого военного Шенгена подчинены долгосрочному военному противостоянию с Россией", – приводит слова Ждановой с пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности ТАСС.

Она отметила, что на восточном фланге НАТО разворачиваются новые воинские соединения бригадного уровня, создаются структуры управления и склады техники для наращивания военного присутствия. Кроме того, модернизируется логистическая инфраструктура и упрощаются процедуры трансграничного перемещения воинского контингента.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс подготовил концепцию ведения наземной войны на случай вооруженного конфликта с Россией под названием Nato Land Warfighting Concept. Согласно документу, на первом этапе НАТО сосредоточится на противодействии истребителям, ракетам и БПЛА, в том числе за счет ударов по объектам, расположенным в Калининградской области.