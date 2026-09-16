Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 21:56

Экономика

ФРС США впервые за три года повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов

Фото: depositphotos/stillfx

Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов, до уровня 3,75–4%. Об этом сообщается на сайте финрегулятора.

Это первое повышение за три года. Решение принято единогласно, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа снизить ставку.

В заявлении ФРС отмечается, что экономическая активность в стране растет устойчивыми темпами. Несмотря на сохраняющуюся высокую степень неопределенности, обусловленную в том числе геополитическими событиями, потребление внутри страны демонстрирует устойчивость.

"Рост производительности труда остается высоким, а объем капиталовложений значительным", – говорится в сообщении.

При этом регулятор указал, что инфляция остается на высоком уровне, и выразил надежду, что принятые меры помогут ускорить возвращение к целевому показателю в 2%. ФРС пообещала обеспечить стабильность цен.

Кроме того, по прогнозам финрегулятора, уровень безработицы на конец 2026 года ожидается на уровне 4,1% (в июньском отчете – 4,3%), инфляция составит 3,7%, а рост ВВП – 2,3% (ранее прогнозировалось 2,2%).

В апреле 2025-го Трамп призвал главу ФРС США Джерома Пауэлла покинуть свой пост. Тогда американский лидер отметил, что тот "уже давно" должен был снизить ключевую ставку, так как стоимость нефти и продуктов уменьшалась.

Позже глава Белого дома передумал увольнять главу Федеральной резервной системы, однако вновь призвал его снизить ключевую ставку.

Читайте также


экономиказа рубежом

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика