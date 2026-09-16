ФРС США впервые за три года повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов

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Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов, до уровня 3,75–4%. Об этом сообщается на сайте финрегулятора.

Это первое повышение за три года. Решение принято единогласно, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа снизить ставку.

В заявлении ФРС отмечается, что экономическая активность в стране растет устойчивыми темпами. Несмотря на сохраняющуюся высокую степень неопределенности, обусловленную в том числе геополитическими событиями, потребление внутри страны демонстрирует устойчивость.

"Рост производительности труда остается высоким, а объем капиталовложений значительным", – говорится в сообщении.

При этом регулятор указал, что инфляция остается на высоком уровне, и выразил надежду, что принятые меры помогут ускорить возвращение к целевому показателю в 2%. ФРС пообещала обеспечить стабильность цен.

Кроме того, по прогнозам финрегулятора, уровень безработицы на конец 2026 года ожидается на уровне 4,1% (в июньском отчете – 4,3%), инфляция составит 3,7%, а рост ВВП – 2,3% (ранее прогнозировалось 2,2%).

В апреле 2025-го Трамп призвал главу ФРС США Джерома Пауэлла покинуть свой пост. Тогда американский лидер отметил, что тот "уже давно" должен был снизить ключевую ставку, так как стоимость нефти и продуктов уменьшалась.

Позже глава Белого дома передумал увольнять главу Федеральной резервной системы, однако вновь призвал его снизить ключевую ставку.